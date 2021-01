Mann aus Algerien stirbt in Brüsseler Polizeigewahrsam, Todesursache noch nicht bekannt

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ist ein Mann gestorben, nachdem er von der Polizei in Brüssel festgenommen wurde. Das berichtet die Zeitung La Capitale. Der Bericht wurde inzwischen von der Brüsseler Staatsanwaltschaft bestätigt. Der 30-jährige Algerier war am Montag verhaftet worden und am Dienstag in seiner Zelle verstorben.