Vor rund 100 Jahren wurde auch einmal das belgische Parlament in Brüssel gestürmt

Entschädigung für 4 bis 5 Jahre Entbehrungen für das Vaterland

Die belgischen Soldaten, die nach 4 oder 5 Jahren Krieg und teilweise nach Kriegsgefangenschaft in Deutschland oder Flucht und Rückzug nach Frankreich, Holland oder Großbritannien nach Hause kamen, hatten all diese Zeit in gefährlichen, gesundheitsschädlichen und menschenunwürdigen Situationen gelebt. Viele unter ihnen waren verletzt oder teilweise schwer kriegsgeschädigt und sowohl körperlich, als auch mental völlig ausgelaugt. Und sie haben in dieser Zeit weder Kontakt zu ihren Familien gehabt und auch nicht arbeiten können. Sie hatten also 4 bis 5 Jahre lang kein Geld verdient.

Ihr Sold war keiner Rede wert. Sie bekamen pro Tag noch nicht einmal das, was ein ungelernter Bauarbeiter 1914 in der Stunde verdiente. Nicht zuletzt war nach dem Krieg in Belgien alles teurer geworden. Nicht wenige Unkosten hatten sich seit Kriegsbeginn 1914 glatt verfünffacht.

Die Veteranen und ihre Verbände verlangten eigentlich nichts unmögliches. Sie hatten ihre Pflicht getan und ihrem Land in schwierigsten Zeiten aufopferungsvoll gedient. Jetzt wollten sie nichts mehr und nichts weniger als eine vernünftige finanzielle Kompensation für ihren Einsatz, denn mit Orden und militärischen Ehren konnten sie sich und ihren Familien nichts zu essen kaufen.

(Lesen Sie bitte unter der Illustration weiter)