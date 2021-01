EU-Staats- und Regierungschefs gratulieren Biden zur Amtseinführung als 46. US-Präsident

Europa habe "nach vier langen Jahren" der Trump-Präsidentschaft wieder einen Freund im Weißen Haus, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Dieser Tag bringt eine gute Nachricht: Die Vereinigten Staaten sind zurück und Europa ist bereit, mit einem langjährigen, vertrauten Partner neue Wege zu gehen, um unserem wertvollen Bündnis neues Leben zu geben", fügte sie hinzu.

"Ich möchte heute, am Tag der Amtseinführung von Joe Biden, einen feierlichen Appell aussprechen, um gemeinsam einen neuen Gründungspakt für ein stärkeres Europa, stärkere Vereinigte Staaten und eine bessere Welt zu schaffen", verkündete der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel.

"Diese neue Agenda für Europa und für die Vereinigten Staaten, die wir auf den Tisch legen wollen, ist ehrgeizig, und deshalb möchte ich Präsident Biden an diesem ersten Tag seiner Amtszeit nach Europa einladen, um an einem außerordentlichen Treffen des Europäischen Rates in Brüssel teilzunehmen, das parallel zu einem NATO-Gipfel stattfinden könnte", schlug er vor.

Charles Michel besprach am Dienstagabend mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Möglichkeit, das europäische Treffen in Verbindung mit dem NATO-Gipfel abzuhalten, an dem Präsident Biden teilnehmen wird. Die Termine stehen noch nicht fest und werden von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen.