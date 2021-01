Historischer Schriftsetzer aus Genter Museum ist "inspirierendes Beispiel" für industrielles Kulturgut

Zusammenarbeit mit anderen Museen

Zunächst wurden Informationen mit anderen Museen ausgetauscht, die ebenfalls solche Monotypen in ihrer Sammlung haben. Das waren speziell das „Maison de l’Imprimerie“ in Thuin in der wallonischen Provinz Hennegau und die „Imprimerie Nationale“ im nordfranzösischen Douai. Zudem drehte das IM einen Film, in dem ein ehemaliger Drucker in seinem Ehrenamt erklärt, wie ein solcher Schriftsetzer überhaupt funktioniert. Damit soll auch entsprechendes Wissen an spätere Generationen weitergegeben werden. Nur noch wenige Experten und frühere Drucker wissen noch, wie man mechanische Schriftsetzer überhaupt noch bedienen kann.

Da kaum noch solche Monotypen existieren, arbeitet das IM in Gent eng mit anderen Druck- und Industriemuseen zusammen, denn es gilt zum einen die Suche nach Ersatzteilen und zum anderen gibt es kaum noch Vorsatzpapier, das zum Gebrauch dieser Maschinen notwendig ist. Übrigens, das IM sucht stets nach Fachleuten aus dem Druck- und Textilbereich, die dazu bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrung weiterzugeben.

