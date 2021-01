"Hotel Solvay“ in Brüssel wird Museum: Besitzer mit "Bronzen Zinneke" ausgezeichnet

Das „Hotel Solvay“, ein Art-Nouveau-Gebäude des Architekten Victor Horta, wird ein Museum. Das Haus an der Louizalaan 22 in Brüssel ist in Privatbesitz der Familie Wittamer. Sie haben das Gebäude in allerbestem Zustand belassen und stets gehegt und gepflegt. Deshalb hat die Familie jetzt das „Bronzen Zinneke“ erhalten, eine Auszeichnung, die Brüssel Personen verleiht, die sich in besonderem Maße auch um das Image der Stadt und der Region verdient machen.