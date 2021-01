Nur Madrid schneidet bei der Belastung durch NO₂ schlechter ab als Antwerpen

In einem Vergleich von rund tausend Städten in Europa schneidet Antwerpen am zweitschlechtesten bei den vorzeitigen Todesfällen durch Stickstoffdioxid (NO₂) ab. Das hat eine neue wissenschaftliche Studie ergeben. Brüssel liegt an achter Stelle. “Mittlerweile haben wir uns dank der emissionsarmen Umweltzone verbessert”, reagiert der Antwerpener Stadtrat Tom Meeuws (SP.A), gibt aber zu, dass noch mehr möglich ist.