Staatsanwaltschaft will Abgeordneten Van Langenhove wegen Verstoßes gegen Rassismus- und Waffengesetz anklagen

Die Staatsanwaltschaft in Gent will den flämischen Landtagsabgeordneten Dries Van Langenhove wegen Verstößen gegen das Rassismus- und gegen das Waffengesetz vor das Strafgericht bringen. Sie hat den flämischen Landtag gebeten, die Immunität des Abgeordneten aufzuheben. Gegen Dries Van Langenhove und andere Mitglieder der rechtsextremen Bewegung Schild & Vrienden wurde wegen rassistischer Posts in geschlossenen Chatgruppen ermittelt.