Um die gute Corona-Lage zu schützen, will Premier De Croo Urlaubsreisen vorübergehend verbieten

Auf dem EU-Gipfel an diesem Donnerstag will Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) den anderen Staats- und Regierungschefs ein vorübergehendes Verbot für nicht notwendige Reisen, wie z. B. touristische Reisen, vorschlagen. Das sagte De Croo in den VRT-Nachrichten am Mittwochabend. “Wir müssen die gute Position bei der Corona-Bekämpfung in unserem Land schützen.”