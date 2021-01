"Dämme bauen, um unsere günstige Lage zu sichern": Beschlüsse des Konzertierungsausschusses

"Es ist unser aller Verdienst, dass wir heute in einer Situation sind, die besser ist als in anderen Ländern in Europa", sagte Premierminister De Croo während der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung. Doch die Korona-Gefahr ist noch nicht vorbei, denn es kursieren neue Varianten, die ansteckender und damit gefährlicher sind. "Wir könnten unsere günstige Position womöglich bald verlieren", sagte De Croo. Deshalb müssen seiner Meinung nach mehrere Dämme errichtet werden.

Der erste Damm, so der Premierminister, sind die bestehenden Maßnahmen, die wir weiterhin rigoros anwenden müssen. Dabei legt er einen Schwerpunkt auf dem Homeoffice: "Das ist wichtiger denn je."

Ein zweiter Damm soll die Einschleppung der Virusmutanten so weit wie möglich verhindern: