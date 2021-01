Giraffe in Bellewaerde geboren: "Sie heißt Kamala, benannt nach der Vizepräsidentin der USA"

"Wir haben festgestellt, dass die Baby-Giraffe sehr aufmerksam und neugierig ist. Sie hat eindeutig einen Kampfgeist und ist eine starke junge Dame! Deshalb fanden wir es mehr als logisch, der Giraffe den Namen Kamala zu geben. Sie wurde am selben Tag geboren, an dem der erste weibliche Vizepräsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. Zwei wichtige Ereignisse an einem Tag", sagt Tierärztin Melissa Nollet.