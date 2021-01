Britische Corona-Variante in Sint-Truiden: Die Stadt setzt auf Massentests

Inzwischen wurden bereits drei Schulen in Sint-Truiden unter Quarantäne gestellt. Nach Tests bei allen Schulkindern und beim Lehrpersonal wurden 66 positive Corona-Fälle entdeckt. Das „Jessa Krankenhaus“ analysierte Stichproben aus allen Tests aus der Schule „Schuttershof“ und stellte fest, dass einige davon auf die britische Corona-Mutation hinweisen.

Die dort tätige klinische Biologin Dr. Brigitte Maes sagte am Samstag gegenüber den VRT-Mittagsnachrichten dazu: „Die 5 Proben, die wir über alle Klassen hinweg und bei einigen Lehrern ausgewählt haben, zeigt das gleiche Ergebnis, nämlich, dass es sich im die britische Variante handelt. Wir können also davon ausgehen, dass die gesamte Schule oder alle anderen danach infizierten Personen von der britischen Variante betroffen sind.“

Das bedeutet, dass diese Corona-Mutation die Stadt Sint-Truiden im Griff hat. Jetzt wird in der ganzen Stadt massiv getestet, wo bei auch die belgische Armee Unterstützung bietet, wie Bürgermeisterin Veerle (CD&V) sagte, die übrigens während der ersten Welle an Corona erkrankt war und deren Ehemann damals daran verstorben ist: „Wir wussten, dass die britische Variante in unserer Stadt in Umlauf ist und das bestätigt auch, dass wir mit der Entscheidung vor drei Tagen richtig lagen, die drei Schulen unter Quarantäne zu setzen. Und um das Virus einzukapseln, werden wir jetzt so viele Leute wie möglich testen und wenn nötig in Quarantäne oder in die Isolierung schicken.“

Die Bevölkerung von Sint-Truiden steht hinter diesen Maßnahmen. Dort haben viele Eltern von Schulkindern einen Anruf von den lokalen Kontaktverfolgern erhalten, sich und ihre Kinder bitte dringend testen zu lassen. Einige davon gehen in eine Sporthalle, wo entsprechend ausgebildete Soldaten die Tests durchführen.