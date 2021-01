Genetische Analysen bestätigen, dass Urlauber die britische Corona-Variante in Belgien eingeschleust haben

Die britische Variante wurde allerdings nicht massiv direkt aus Großbritannien eingeführt, sondern, wie aus den Daten der Infizierten hervorgeht, aus unterschiedlichen Ländern in Europa und darüber hinaus, wie z.B. aus Skigebieten oder gar aus fernen sonnigen Ländern, wie aus einer Untersuchung der Forschungsplattform Nextstrain aus Seattle und Basel ersichtlich ist und aus der die flämische Tageszeitung De Standaard in ihrer Samstagsausgabe berichtet.

Nach Ansicht von Virologe Johan Neyts (KU Leuven) und von Mikrobiologe Bruno Verhasselt (UZ Gent) weist alles darauf hin, dass die Virus-Mutation in kurzer Zeit an verschiedenen Orten in unserem Land aufgetaucht ist und dass sie aus verschiedenen Ländern importiert wurde. Ergänzend dazu kommt eine Meldung des Pharmakonzerns Pfizer/BioNTech, nach dem deren Corona-Impfstoff auch gegen die britische Variante wirksam ist.

Verhasselt sagte zu dieser Entwicklung in Belgien gegenüber VRT NWS: „Die Diversität zwischen den einzelnen Sequenzen ist nicht über eine Evolution in unserem Land zu erklären. Dazu war die Zeit zu kurz. Das ist also ein starker Hinweis darauf, dass die Viren zu verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Ländern hereingebracht wurden.“ Das kann nach Ansicht der Experten z.B. außer Großbritannien auch Dubai oder die Niederlande sein, wo der britische Virusstamm ebenfalls unterwegs ist.