Große Sorgen über die Verspätungen bei der Lieferung der Corona-Impfstoffe in Belgien

Der Leiter der belgischen Impf-Taskforce bleibt dabei, dass Regierungen und Gesundheitsbehörden auf die richtige Impfstrategie gesetzt haben, die beinhaltet, dass für jeden Geimpften auch so schnell wie möglich die zweite Dosis vorgesehen ist: „Diese zweite Dosis, der Booster, ist notwendig für eine gute Immunitätsrate. Wir halten nichts davon, die zweite Dosis zu verschieben.“ Liefert Pfizer nicht, wie abgesprochen, in der Woche vom 8. Februar die geplante Menge Impfdosen sondern 10.000 oder gar 20.000 Dosen weniger, gerate Belgien in dieser Hinsicht in ein „worst case scenario“, so Ramaekers.