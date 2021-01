Mehr Corona-Patienten hospitalisiert, Ansteckungen und Sterbefälle nehmen weiter leicht ab

- Zwischen dem 16. und dem 22. Januar wurden pro Tag durchschnittlich 127 an Corona erkrankte Patienten in Krankenhäusern aufgenommen. Das ist ein Anstieg um 5 % und damit steigt diese Zahl nun schon 2 Tage an. In der Woche davor (9. bis 15. Januar) wurden täglich etwa 121 neue Patienten hospitalisiert. Am Freitag (22. Januar) wurden 134 Corona-Patienten aufgenommen, während 150 dort entlassen werden konnten.

- Insgesamt werden aktuell 1.876 Patienten wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. 345 davon befinden sich auf Intensivstationen und davon wiederum sind 194 ab Beatmungsgeräten angeschlossen.

- In der Woche vom 13. bis zum 19. Januar starben pro Tag etwa 50 Personen an dem Virus. Das ist ein Rückgang um 4 % gegenüber dem Zeitraum 6. bis 12. Januar, als täglich rund 52 Corona-bedingte Sterbefälle gemeldet wurden. Seit Ausbruch der Corona-Epidemie in Belgien sind 20.675 Personen an diesem Virus gestorben.

- Im Zeitraum 13. bis 19. Januar wurden pro Tag im Schnitt 1.964 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus registriert, 4 % weniger als im vorangegangenen Messzeitraum. Zwischen dem 12. und dem 18. Januar wurden täglich durchschnittlich 41.600 Tests durchgeführt, 8 % weniger als in der Vorwoche. 5,5 % dieser Tests waren positiv. Insgessamt haben sich bis heute in unserem Land 689.271 Personen mit dem Virus angesteckt, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.

- Am Stichtag 21. Januar haben insgesamt 162.945 Einwohner in Belgien ihre erste Impfung gegen Covid-19 erhalten. Das entspricht 1,77 % der hiesigen Bevölkerung. Bisher haben zudem 295 Einwohner bereits ihre zweite Impfdosis erhalten.