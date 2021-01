Studie zum Küstenschutz: Studentin pflanzt in Ostende Helmgras am Strand

Sie will mit diesem Versuchsprojekt herausfinden, in welcher Form und in welchem Abstand zueinander diese Gräser bei der „spontanen“ Bildung von zusätzlichen Dünen helfen können.

Dazu erklärte Steve Timmermans von der Landesagentur für Maritime Dienstleistung und Küste (MDK) gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Westflandern, dass mit diesem Modellversuch das Wachstum von Dünen erforscht werden soll: „Die Zone mit dem Helmgras wird mit dem Wind natürlich wachsen, wodurch mit der Zeit ein neues Dünenstück entsteht. Das soll dafür sorgen, dass der Sand auf dem Strand bleibt, was für die Abwehr der See eine gute Sache ist.“

„Gemeinsam mit der akademischen Welt werden wir aus diesem Modellversuch auf Ebene der Sandbewegung und der Entwicklung der Natur einiges lernen, um mit dieser Lösung in Zukunft zu erwägen, auch andernorts solche Zonen zu schaffen“, so Timmermans weiter.