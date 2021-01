Wirtschaftsmeldungen: Von Konkursen, Entlassungen, Ausverkauf und einer seltsamen Aussage eines Bankers

Das Bosch-Werk in Tienen halbiert die Belegschaft

Letzte Woche hat die Direktion des Bosch-Werks in Tienen in Flämisch-Brabant der Belegschaft mitgeteilt, dass rund 400 der insgesamt 863 Stellen dort gestrichen werden. Im Zuge einer Umstrukturierung wird die Produktion von Scheibenwischern für die Automobilindustrie nach Serbien verlegt wird, also in ein osteuropäisches Billiglohnland. Auch die Autoindustrie leidet unter der Coronakrise, was sich auch bei den Zulieferern zeigt. In Tienen werden die Stellen von 242 Arbeitern und 158 Angestellten gestrichen. Bosch will am Standort Tienen nur noch auf innovative Produkte, die automatisch hergestellt werden, setzen. Schon 2014 wurden hier rund 300 Jobs gestrichen.