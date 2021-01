Auch AstraZeneca hält seine gegenüber Belgien gemachte Lieferzusagen nicht ein

Was den Impfstoff von Pfizer/BioNTech betrifft, so wurden für das zweite Quartal 2021 4,4 Millionen Impfdosen zusätzlich versprochen. Und auch in den beiden nächsten Quartalen in der zweiten Jahreshälfte würden zusätzliche Dosen geliefert, so Vandenbroucke bei der RTBF.

Der belgische Gesundheitsminister erinnerte am Samstagabend daran, dass in dieser Frage von den Pharmaunternehmen völlig abhängig sei: „Diese Unsicherheiten machen die Organisation der Impfkampagne seht schwierig. Die Europäische Kommission hat hier eine wichtige Rolle zu spielen. Sie muss deutliche Standpunkte gegenüber der Industrie einnehmen, um zu fordern, was zugesagt und versprochen wurde.“