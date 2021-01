Belgiens Gesundheitsminister warnt vor neuen Corona-Varianten: "Das ist eine Epidemie in der Epidemie!"

„Es ist Gefahr in Sicht. Auf der einen Seite sehen wir die Ziellinie dank der Impfungen, doch auf dem Weg dahin droht Gefahr und diese Gefahr liegt bei den Mutanten. Die Gegebenheiten sind alarmierend. Diese Mutationen rücken überall schnell vor in Belgien. Man bekommt eine Welle unter der Wasseroberfläche. Das ist eine Epidemie in der Epidemie. Wir sind nicht sicher, ob die Impfstoffe bei der südafrikanischen Variante helfen. Die Hersteller müssen da mehr Informationen zu liefern“, so Gesundheitsminister Vandenbroucke.

Bei Pfizer heißt es dazu, dass deren Impfstoff zumindest gegen die britische Varianten gewappnet ist. Vandenbroucke erinnert noch einmal daran, wie wichtig es ist, die geltenden Corona-Maßnahmen und -Vorschriften einzuhalten: „Wir müssen in unserem täglichen Leben weiter vorsichtig sein. Das bedeutet: Mundmasken tragen, Hände waschen, Kontakte meiden und sehr vorsichtig sein. Müssen wir verzweifeln? Nein, wir müssen testen, isolieren und impfen!“

Das Problem ist und bleibt die Widerstandsfähigkeit des belgischen Gesundheitssystems und die Angst davor, dass dieses zusammenbrechen kann, so der Minister: „Das Virus legt das System lahm. Wir sehen Krebserkrankungen, die weit fortgeschritten sind und Menschen, die herzinfarktgefährdet sind. Es sollten viel weniger Leute im Krankenhaus liegen, die das Virus haben. Das werden schwierige Wochen, wenn es auch gute Nachrichten gibt: 190.000 Menschen in unserem Land sind schon geimpft worden.“

Geert Molenberghs, Biostatistiker an den Universitäten von Hasselt und Löwen (UHasselt, KU Leuven), geht nach Berechnungen von Stichproben davon aus, dass inzwischen rund 25 % der Corona-Infizierungen in Belgien die britische ansteckendere Mutation betreffen. Er ist der Ansicht, dass diese Variante auf Dauer die dominierende Corona-Variante in Belgien werden könnte.