Der Film "De Patrick" und die TV-Serie "De Twaalf" räumten bei den Ensors ab

Beste Schauspielerin wurde Maaike Neuville (Foto unten) für ihre Hauptrolle in dem Film „All Of Us“. Dieser Film ist eine Tragikomödie über eine Frau, die unheilbar krank ist und nur noch einige Monate zu leben hat und die sich deshalb von ihren Kindern verabschieden muss. Sie findet sich in einer Therapiegruppe für terminal kranke Menschen wieder.

