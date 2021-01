Neue Strategie: Flandern will mit Schnelltests auf Corona-Ausbrüche in Schulen reagieren

Sobald sich ein Corona-Ausbruch in einer Schule in Flandern erweist, wird am ersten Tag allen Hochrisikokontakten ein Schnelltest angeboten. Vorteil ist, dass die Resultate in kurzer Zeit vorliegen. Ist dieser Schnelltest negativ, dann erfolgt am Tag 7 ein „normaler“ Test, ein sogenannter PCR-Test. Innerhalb dieser 7 Tage müssen sich alle betroffenen Schulkinder und die Lehrpersonen in Quarantäne begeben.

In einer Pressemitteilung des flämischen Unterrichtsministerium am Sonntag heißt es dazu: „Der Vorteil dieser Schnelltests ist, dass ein Resultat unmittelbar vorliegt. So werden Superspreader sofort detektiert und können ‚Cluster‘-Ausbrüche verhindert oder eingeschränkt werden.“

Deutet sich ein Ausbruch oder ein neuer Corona-Herd in einer schulischen Einrichtung an, werden mobile Testteams eingeschaltet, die mit speziellen Fahrzeugen anrücken. Solche Teams können in kürzester Zeit bei tausenden Personen PCR-Tests durchführen.