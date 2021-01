Wie groß sind die Schäden nach dem verheerenden Dachbrand am Brüsseler Kulturpalast Bozar?

Orgelbauer Pieter Vanhaecke sagte diese Woche gegenüber VRT NWS, dass Wasser sehr tief in das Instrument eingedrungen ist: „Für Laien sieht das nicht so schrecklich aus, doch hier sind Risse von 1,5 Millimetern. Wenn man sich vorstellt, dass die Intonation einer Orgelpfeife auf einem 50stel Millimeter Genauigkeit eingestellt wird, dann sieht man, welche Arbeit auf uns mit diesen 4.000 Orgelpfeifen zukommt. Das wird uns einiges abverlangen, um sie wieder in all ihrer Harmonie erklingen lassen zu können.“

(Lesen Sie bitte unter dem Video weiter)