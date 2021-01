Wieder eine dicke Schneedecke über Ostbelgien

Eupen, die Hauptstadt der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, ist am Sonntagmorgen unter einer Schneedecke wachgeworden. In der Nacht zum Sonntag hat es im Osten des Landes wieder kräftig geschneit. Die Schneedecke in Eupen betrug am frühen Sonntagmorgen etwa 10 bis 15 cm. Vor Anbruch des Tageslichts zeigte sich Eupen im Schnee einmal mehr von einer idyllischen und romantischen Seite, wie unsere Fotos belegen. Auch im Rest des Landes hat es wieder geschneit.