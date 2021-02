Belgien: Die strengeren Regeln für Hochrisikokontakte und Reisende treten diese Woche in Kraft

Diese Maßnahmen wurden am vergangenen Freitag vom Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien beschlossen und treten jetzt in Kraft. In unserem Land gilt jeder als Hochrisikokontakt, der mindestens 15 Minuten Lang innerhalb eines Abstands von 1,5 Metern Kontakt zu einem Infizierten hatte.

Auch Personen, die länger als eine Viertelstunde in einem Raum mit einem Hochrisikokontakt waren, gelten selbst als ein solcher Kontakt. Überflüssig zu sagen, dass Personen, die direkten körperlichen Kontakt zu einem Infizierten hatten, ebenfalls unter diese Regel fallen.

Bisher galten kleiner Kinder z.B. im Grundschulalter in Belgien als Niedrigrisikokontakt, doch dies ändert sich jetzt durch die neuen Bestimmungen. Auch sie müssen also im Falle eines Kontakts mit einer infizierten Person – ob Kind oder Erwachsener – in Quarantäne gehen. Diese Maßnahme ist auch Teil der Corona-Strategie im flämischen Bildungswesen.