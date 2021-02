Brüsseler Konzertsaal Ancienne Belgique (AB) geht mit frischem Mut in die nächste Saison

Die AB in Brüssel hat die Corona-Pause für die Kultur dazu genutzt, in die Zukunft zu schauen. Herausgekommen ist dabei ein neues Logo (Illustration unten) und ein neues Motto: "See you in the next live". Damit will die Ancienne Belgique auch ihrem Stammpublikum in diesen Konzert-losen Corona-Zeiten Mut zusprechen. Unterdessen ist das Konzerthaus online sehr aktiv und ist auch Teil des Kultur-Corona-TV Senders Podium 19.