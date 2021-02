Corona in Belgien: Etwas mehr Ansteckungen und deutlich mehr Krankenhausaufnahmen

Zwischen dem 18. und dem 24. Januar wurden pro Tag im Schnitt 137 Corona-Patienten in Krankenhäusern eingeliefert. Damit steigt diese jetzt schon seit 4 Tagen an und mit einem Anstieg um 19 % gegenüber der Woche davor (11. - 17. Januar) ist dieser Anstieg recht deutlich. Am Sonntag, 24. Januar, wurden 105 Patienten eingeliefert, während 61 das Krankenhaus verlassen konnten.

Insgesamt werden derzeit 1.923 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt. 322 dieser Patienten liegen auf Intensivstationen und von diesen wiederum sind aktuell 162 an Beatmungsgeräten angeschlossen.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 geht weiter zurück. Im Zeitraum 15. bis 21. Januar starben pro Tag etwa 50 Personen an den Folgen ihrer Viruserkrankung. Das ist ein Rückgang um 4,1 %. Bisher sind in Belgien 20.779 Personen an Corona verstorben.

Zwischen dem 15. und dem 21. Januar wurden hierzulande pro Tag durchschnittlich 2.051 neue Infizierungen mit dem Corona-Virus festgestellt. Seit Ausbruch der Epidemie in Belgien haben sich 693.666 Menschen mit Covid-19 angesteckt.

Das ist ein leichter Anstieg um 2 % im Vergleich zur Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden täglich etwa 41.500 Tests durchgeführt, von denen 5,6 % positiv waren. Dieser Wert bleibt bereits seit einiger Zeit stabil. Der R-Wert liegt in unserem Land derzeit bei 1,11 - d.h. eine infizierte Person kann etwas mehr als eine weitere Person anstecken (oder könnte anstecken).

In der Region Brüssel-Hauptstadt ist die Zahl der neuen Ansteckungen auf Wochenbasis um fast 20 % gesunken und massive Tests nach rund 20 Feststellungen haben ergeben, dass es keinen schweren Ausbruch der südafrikanischen Corona-Variante in Ostende gibt.

Am Stichtag 23. Januar hatten insgesamt 189.312 Personen in Belgien ihre erste Impfdosis gegen Covid-19 erhalten. Das entspricht 2,06 % der erwachsenen Bevölkerung. 584 Personen erhielten auch bereits ihre zweite Dosis.