Diskussion in Flandern: Corona und die Schulen - offen lassen oder schließen?

Flanderns Bildungsminister Ben Weyts (N-VA) sieht das etwas anderes und will die Schulen so lange wie möglich offen lassen und Präsenzunterricht anbieten. Dazu arbeitete die flämische Landesregierung einen Strategieplan aus, der ab sofort zur Anwendung kommen soll (siehe nebenstehenden Beitrag).

Pierre Van Damme, Epidemiologe an der Universität Antwerpen (UAntwerpen), hält ebenfalls derzeit noch nicht viel von Schulschließungen. Er plädiert dafür, zuerst die außerschulischen Aktivitäten der Kinder unter die Lupe zu nehmen. Van Damme sagte am Montagmorgen in der VRT-Radio 2-Sendung „Start je dag“ („Beginne deinen Tag“): „Wir müssen uns die außerschulischen Aktivitäten anschauen, denn da machen alle Viren Gebrauch von. Das sind Netzwerke, die sie sehr gerne haben. Vielleicht ist das auch nur eine Zwischenmaßnahme, bevor wir den schwierigen Beschluss fassen, alle Schulen zu schließen.

Cathy Berx, die Gouverneurin der Provinz Antwerpen, denkt in eine ähnliche Richtung. Sie sagte am Montag gegenüber dem VRT-Regionalsender Radio 2/Antwerpen, dass die Schulen eher geöffnet bleiben sollten: „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Schulen so wenig wie möglich Lernrückstand aufbauen. Die Schulkinder müssen zur Schule gehen können, auch wenn Distanzunterricht im Bereich des Möglichen bleibt.“ Auch sie ist der Ansicht, dass man schauen sollte, was die Schulkinder neben der Schule noch so alles machen, wie z.B. Vereinssport. Es sei klar, dass die Kinder ihre überschüssige Energie loswerden müssen und dass sie soziale Kontakte brauchen, doch „das sind viele enge Kontakte und die müssen wir absolut vermeiden. Berx plädiert dafür, die Lage täglich zu analysieren, was in ihrer Provinz der Fall sei.

Ihr Kollege aus der Provinz Limburg, Gouverneur Jos Lantmeeters, ist da anderer Ansicht. Er glaubt, dass man die allgemeine Schließung der Schulen in Erwägung ziehen müsse. In Limburg sind einige Schulen bereits wegen Corona-Ausbrüchen geschlossen: „Die Regierungen, die flämische und die föderale Regierung, müssen so etwas beschließen und ich sorge dann dafür, dass das auch ausgeführt wird. Aber zur Zeit muss ich mit den Riemen rudern, die mir zur Verfügung stehen. Wenn ich mir aber jetzt die Schulen anschaue und sehe, wie diese aufgrund von Ansteckungen ausfallen und wie die britische Variante dafür sorgt, dass Kinder angesteckt werden und ihre Eltern infizieren, dann frage danach, doch bitte mal eben gut nachzudenken, ob wir die Schulen unter diesen Umständen geöffnet lassen können.“