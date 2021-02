Doch kein Ausbruch der südafrikanischen Corona-Variante in Ostende

Nach einigen Fällen von südafrikanischer Corona-Mutation in einigen Pflegeeinrichtungen und Appartementgebäuden in Ostende an der belgischen Küste ist jetzt Erleichterung eingekehrt. Die Zahl der nach massiven Test am Wochenende festgestellten entsprechenden Fälle liegt bei 16 Vorkommnissen in zwei Pflegewohnheimen und bei 14 Fällen in einem Wohnblock.