Spieltag 23 in der ersten belgischen Liga: Ist Club Brügge noch zu stoppen?

Club Brügge (Foto) führt die Tabelle in der ersten belgischen Fußball-Liga jetzt schon mit 51 Punkten an. Dahinter steht Racing Genk weit abgeschlagen mit 39 Zählern. Beide trennten sich am Sonntag im direkten Vergleich mit 3:2 für den Tabellenführer. Standard Lüttich holt unter dem neuen Trainer Mbaye Leye 12 von 12 möglichen Punkten. Damit stehen die Lütticher jetzt auf dem 4. Tabellenplatz. In der zweiten Liga wurde am Sonntag das schnellste Tor in der Geschichte des belgischen Profifußballs erzielt.