Brussels Airlines verlängert Kulanz wegen Corona bis 31. Mai 2021: Krise dauert länger als erwartet

Wer im Frühjahr 2020 einen Flug bei Brussels Airlines gebucht hat, der eventuell wegen der Corona-Krise gestrichen wurde, bekam von der Fluggesellschaft einen Gutschein, der bis zum 31. Januar 2021 eingelöst werden konnte. Weil Brussels Airlines sich bewusst ist, dass gerade jetzt niemand eine Reise planen möchte, verlängert sie ihre Kulanzregelung und die Gültigkeit der Gutscheine um vier Monate.

Wer bis zum 31. August letzten Jahres ein Ticket gebucht hatte, hat nun bis zum 31. Mai 2021 Zeit, sich zu entscheiden, was er mit dem Gutschein machen möchte. "Kunden können ein anderes Ziel und ein anderes Datum wählen. Wir geben die Möglichkeit, frei zu wählen, was man damit machen möchte", so Kim Daenen von Brussels Airlines gegenüber der VRT-Redaktion.