Von Kindern gefundener “Schatz” entpuppt sich als gestohlener Schmuck

Beim Spielen am Orleanstoren in Aarschot haben zwei Jungen einen Schatz gefunden. Das glaubten die beiden zunächst, als sie goldene Armbänder, Ringe, Halsketten und Uhren fanden. Zu schön, um wahr zu sein, denn in Wirklichkeit haben die Jungs die Beute eines Einbruchs beim Spielen gefunden. Der rechtmäßige Besitzer konnte inzwischen ausfindig gemacht werden”, sagte die Mutter einer der Jungen dem VRT-Regionalsender Radio 2 Vlaams-Brabant.