Leitkultur: Flämisches Parlament räumt Fehler über Kollaborateure in Porträtgalerie ein

“August Borms und Staf Declercq, zwei Kollaborateure unter der deutschen Besatzung, hätten nicht in die Übersicht der Persönlichkeiten aufgenommen werden dürfen, die Flanderns Emanzipation geprägt haben", sagte die flämische Parlamentspräsidentin Liesbeth Homans (N-VA) am Montag in einer Erklärung.