Belgien kontrolliert Reiseeinschränkungen - Polizei sensibilisiert nur bis Freitag

Seit diesem Mittwoch, 27. Januar und noch bis zum 1. März gelten im Rahmen der Corona-Maßnahmen in Belgien strenge Einschränkungen sowohl bei der Ein-, als auch bei der Ausreise. Es wird z.B. in Bahnhöfen und an den Flughäfen kontrolliert sowie auch an den Grenzen und auf den Autobahnen sowie auf Schnell- und Landstraßen (Foto). Doch vorerst verhängt die Polizei bei ihren Kontrollen nicht sofort hohe Bußgelder und setzt eher auf das Sensibilisieren. Nur bei flagranten Verstößen wird streng aufgetreten. Ab Freitag aber ist die Übergangsperiode vorbei…