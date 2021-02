BRUSK: So wird die neue Ausstellungshalle in Brügge einmal aussehen

In Brügge wurde jetzt die neue Ausstellungshalle BRUSK vorgestellt. Dieses moderne Gebäude wird am Garenmarkt in unmittelbarer Nähe des Groeningsmuseeums gebaut und soll Ende 2024 eröffnet werden. Das BRUSK ist ein Prestigeprojekt für die Stadt Brügge und der Bau wird von der flämischen Landesregierung mit 27,2 Mio. € bezuschusst.