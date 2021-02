Die Niederlande wollen bei schweren Krawallen auch in Belgien um polizeiliche Verstärkung bitten

In einigen flämischen Grenzgemeinden zu den Niederlanden wurde befürchtet, dass die Krawalle von dort aus herüberschwappen könnten. Deshalb wurde hier die Polizei ebenfalls verstärkt. Zudem wurde im Internet nach den Urhebern für Aufrufe zu Krawallen u.a. in Turnhout, in Genk und in Maasmechelen gefahndet. In Maasmechelen hatte am Montagabend ein Jugendlicher einen Brandsatz auf die Wohnung des ehemaligen Bürgermeisters George Lenssen (Open VLD) geworfen. Infolgedessen wurde am Dienstag ein Verdächtiger festgenommen, ein Minderjähriger.

Dieser steht im Verdacht, auch ein Video in die sozialen Netzwerke gestellt zu haben, in dem dazu aufgerufen wird, am kommenden Samstag in Maasmechelen Randale zu machen. Der auf das Haus von Lenssen geworfene Molotow-Cocktail wurde gefilmt und dieser Videobotschaft auf aufhetzen beigefügt (Foto unten).

Die Jugendlichen, die dort die Krawalle anzetteln wollten, sind inzwischen allesamt identifiziert und verhört worden, wie Maasmechelens aktueller Bürgermeister Raf Terwingen (CD&V) erklärte: „Die Polizei wird mit ihnen und deren Eltern das Gespräch suchen. Wir wollen versuchen, sie auf andere Gedanken zu bringen.“