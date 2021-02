Flanderns Verkehrsgesellschaft De Lijn erhöht ab dem 1. Februar einige Tarife

Ein einfaches „M-ticket“, so heißen die Fahrscheine für eine Fahrt bei De Lijn, wird in der App ab Anfang Februar 2 € kosten, statt 1,80 €, wie bisher. Eine 10-Fahrtenkarte, wie via App erworben wird, kostet dann 16 € statt 15 €, wie bisher.

Auch die verschiedenen sogenannten „Ommni“-Pässe, Abonnements zu günstigeren Fahrtarifen, und einige Kombi-Abos (z.B. in Verbindung mit Carsharing oder Fahrrädern) werden teurerer. Informationen dazu bietet die Webseite von De Lijn (in deutscher Sprache).

Alle anderen Fahrscheinformeln, wie z.B. die sogenannten „Buzzy“-Pässe, die in den De Lijn-Shops (Lijnwinkel), in Zeitschriftengeschäften oder in Bussen und Bahnen gekauft werden können, werden aber nicht teurer.