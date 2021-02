Bozar: Die Ausstellungen sind knapp 10 Tage nach dem Dachbrand wieder geöffnet

Das betraf in erster Linie die Veranstaltungssäle, wie z.B. der große Henry Le Boeuf-Saal und dessen riesige Orgel. Hier sind in erster Linie schwere Wasserschäden zu beklagen (siehe auch nebenstehenden Beitrag mit entsprechenden Videos).

Bozar-Direktor Paul Dujardin zeigte sich am frühen Donnerstagmorgen gegenüber dem VRT-Regionalsender Radio 2/Brüssel etwas erleichtert:

„Wir haben Tag und Nacht daran gearbeitet, heute wieder öffnen zu können. Wir haben hierzu alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Sicherheit der Mitarbeiter, der Besucher und der Kunstwerke garantieren zu können.“

Folgende Ausstellungen können ab sofort wieder im Bozar besucht werden: „Facing Van Eyck“, "Fulu Act, „Primordial Earth“ des belgisch-kongolesischen Künstlers Léonard Pongo und die Installation „Beethoven, Theatre of the World“ in der Horta-Halle.

Die Ausstellung „Hotel Beethoven“ musste allerdings vorzeitig beendet werden.

Wieder zugänglich sind der Eingang Ravenstein, die Horta-Halle, der Rats- und der BN-Saal sowie der M-Saal, das Studio und der Ternaken-Raum. Infos: www.bozar.be