Das flämische Arbeitsamt sucht Bewerber für rund 190 Engpassberufe

In der Top 10 der Engpassberufe in Flandern stehen vor allem technische Berufe und Profile, z.B. im Baufach, im Bereich Maschinenbau und in der produzierenden Industrie. Buchhalter werden ebenfalls in Flandern dringend gesucht, wie auch Reinigungspersonal im privaten Bereich. Newcomer in dieser Top 10 in Flandern sind Führungskräfte im Schul- und Bildungswesen.

Jobs in der Gastronomie, z.B. bei den Weinkellnern, werden derzeit nicht unbedingt neue Mitarbeiter gesucht, doch das könnte sich nach der Coronakrise rasch ändern. Auch Lokomotivführer sind aus der Top 10 der Engpassberufe verschwunden, wenn es auch hier ständig offene Stellen zu besetzen gibt.

Das flämische Arbeitsamt VDAB geht davon aus, dass einige Berufe, in denen derzeit Corona-bedingt kaum offene Stellen zu besetzen sind, wie eben in der Gastronomie oder auch im Bereich Kultur und Veranstaltungen, ganz schnell zu Engpassberufen werden können, wenn die Krise zu Ende geht.

Das liegt u.a. daran, dass sich viele Beschäftigte aus diesen Bereichen inzwischen umorientiert haben und in anderen Berufen tätig sind. Diese stehen ihren angestammten Berufen im Falle des Neustarts nicht mehr zur Verfügung.