Die Marine beobachtet immer öfter russische Kriegsschiffe vor der belgischen Küste

Der Abgeordnete der flämischen Liberalen sagte gegenüber VRT NWS auch, dass er sich die Frage stelle, ob man nicht besser auch die belgischen Offshore-Windparks auf hoher See bewachen sollte: „Das wird heute noch nicht als eine sensible Infrastruktur angesehen, doch das ist es wohl. Das ist eine strategische Reserve für die Elektrizitätsversorgung und für unser Land sehr wichtig. Das muss also geschützt werden. Das will sagen, dass hierzu spezielle Sicherheitspläne kommen müssen, damit die Marine da auch ein Auge drauf werfen kann.“