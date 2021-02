Hier entsteht das größte Impfzentrum Belgiens: Palais 1 im Heizel-Messekomplex

In Brüssel wird derzeit das größte Corona-Impfzentrum Belgiens gebaut. Es entsteht am Heizel-Komplex in der Messehalle Palais 1. 20 Impflinien entstehen hier. Das bedeutet, dass hier pro Tag bis zu 10.000 Personen gegen Covid-19 geimpft werden können. Die komplette Anlage wird vom Personal der Messehallen errichtet. Am Ende der Installation wird ein riesiger Warteraum eingerichtet, der mit warmen Farben eine angenehme Atmosphäre entstehen lassen soll. Die Presseagentur Belga veröffentlichte jetzt dazu neue Fotos und einen Drohnen-Film der Anlage.