König Philippe: "Diese Regierung ist das Resultat unseres demokratischen Prozesses"

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Foto unten) ging ebenfalls in seiner Ansprache auf die Coronakrise in unserem Land, die wir alle durchstehen müssen ein und gab zu verstehen, dass tatsächlich ein ermattender Kampf und sogar bitterer Kampf sei, „doch diesem Kampf müssen wir gewinnen. Es werden noch schwierige Wochen und Monate, doch jetzt, wo wir schon so weit gekommen sind, dürfen wir nicht nachlassen.“ Das Land müsse Kraft und Widerstandsfähigkeit an den Tag legen, um aus dieser Krise kommen zu müssen.

Man könne nur vorausschauen, so der liberale flämische Regierungschef: „Das tun wir, in dem wir uns einer Gesellschaft und einer Wirtschaft zuwenden, die nachhaltiger und digitaler ist. Denn dort liegt der Wohlstand der Zukunft: In neuen Sektoren, die sich voll und ganz entfalten und in alten Sektoren, die sich neu erfingen. Unser Land mit seiner offenen Wirtschaft und seiner soliden industriellen Basis muss dieser Revolution mit ihre Form geben.“