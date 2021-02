Studie warnt vor möglicher Dominanz der britischen Corona-Variante in Belgien

Nach Ansicht dieser Wissenschaftler, unter denen führende Virologen, wie Marc Van Ranst und Emmanuel André von der KU Leuven oder der Mikrobiologe Herman Goossens von der Antwerpener Universität (UAntwerpen) sind, rücke die britische Variante in unserem Land rasch vor und könnte die bisher bekannte Variante überflügeln.

Nicht zuletzt sei die britische Variante nach ersten Erkenntnissen bis zu 65 % ansteckender als die „normale“ Variante. Zwar sei die Datenlage in dieser Frage noch nicht sehr groß, doch man könne schon jetzt feststellen, dass diese Entwicklung bereits Ende Februar drohe.

Virologe Van Ranst sagte dazu am Mittwochabend in der VRT-Sendung „De afsprak“ („Die Verabredung“), dass erhebliche Probleme drohen: „Wenn sich an der heutigen Politik nichts ändert, dann haben wir im Februar oder März ein Problem. Aus dem Bericht ist ersichtlich, dass sich mehr Maßnahmen aufdringen, doch wenn sich schon jeder an die heutigen Maßnahmen halten würde, dann hat das auch seinen Effekt.“