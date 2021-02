Corona: Belgiens Unternehmen sind nicht länger automatisch vor Konkursen geschützt

Arbeitgeber fordern eine weitere Verlängerung

Der belgische Unternehmerverband VBO warnte erst letzte Woche wieder vor einem „Tsunami“ an Konkursen, wenn die Unternehmen nicht ausreichend im Rahmen dieser Krise geschützt und unterstützt würden. Laut VBO sind derzeit rund 103.000 Unternehmen durch die Krise in Schieflage geraten, was rund 400.000 Jobs in Gefahr bringe. Akut befürchtet der Verband in den kommenden Jahren bis zu 50.000 Pleiten und infolgedessen vor dem Verlust von bis zu 120.000 Arbeitsplätzen.

Der VBO will, dass das Moratorium verlängert wird. Dies fordert auch der Unizo, der Unternehmerverband für Flandern und Brüssel: „Es wäre völlig ungerecht, wenn man die Unternehmen wieder drohenden Konkursen bloßstellen würde, solange es ihnen per Gesetz verboten ist, ihren notwendigen Umsatz zu generieren, mit dem sie sich selbst helfen könnten.“

Besseres Verfahren?

Die belgische Bundesregierung will sich vorerst nicht auf die Forderungen der Arbeitgeber einlassen, denn dieses Moratorium läuft Gefahr, Unternehmen, die so oder so auf wackligen Beinen stehen, künstlich und mit Steuergeldern am Leben zu halten.

Deshalb wartet Justizminister Van Quickenborne mit einer neuen Form der Unterstützung auf: „Es gibt ein besseres Instrumenr, nämlich das Verfahren für gerichtlichen Schutz. Im Laufe der Jahre ist dieser sehr streng geworden, damit Missbrauch vermieden werden kann. Weil wir uns in einer Notlage befinden, werden die Bedingungen dort jetzt vereinfacht.“