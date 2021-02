Corona-Folgen: Mehr Arbeitslose in Belgien - Flanderns Haushalt ist tiefrot

Im Zuge der Coronakrise sind letztes Jahr in Belgien so viele Menschen in Kurzarbeit geschickt worden, wie nie zuvor. Die eigentlichen Arbeitslosenzahlen sind 2020 angestiegen. Die Coronakrise sorgt zudem dafür, dass der flämische Landeshaushalt gehörig in Schieflage geraten ist. Ohne Gegensteuern drohen arge Probleme. Unterdessen meldet die belgische Nationalbank für das letzte Quartal 2020 ein leichtes Wirtschaftswachstum.