Corona in Belgien: Weniger Krankenhausaufnahmen, etwas mehr Ansteckungen und Sterbefälle

Die durchschnittliche Zahl derer, die in der vergangenen Woche nach einer Infizierung mit dem Coronavirus Covid-19 in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, ist leicht gesunken. Die Zahlen der neuen Ansteckungen und der Corona-bedingten Todesfälle sind in Belgien im Verlauf einer Woche ganz leicht weiter angestiegen. Bisher haben sich in Belgien schon über 700.000 Personen mit dem Coronavirus angesteckt.