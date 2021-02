Das Auslaufen des Moratoriums gegen Konkurse trifft den Eventsektor besonders hart

Das Ende des Moratoriums zum Schutz vor Konkursen in Krisenzeiten trifft den Eventsektor in Belgien besonders hart. Veranstaltungstechnische Dienstleister sind quasi seit der ersten Coronawelle ohne Aufträge und Einkommen. Auch wenn das bisherige System durch eine juristische Möglichkeit ersetzt, sorgt diese Entwicklung hier in erster Instanz für große Probleme. In Flandern können sich Betroffene auf Hilfe durch die Landesregierung berufen.