Der Fall AstraZeneca sorgt für Probleme im belgischen Corona-Impfplan

Der Konflikt um AstraZeneca

Hier tobt gerade ein „Krieg“ zwischen dem Pharmakonzern und der EU-Kommission. Offenbar liefert das Unternehmen massiv Impfstoffe nach Großbritannien und hält aus diesem Grunde die Vakzine für die Union zurück (in Großbritannien wird bereits massiv mit diesem Impfstoff gearbeitet).

Am Donnerstag rückten Kontrolleure der belgischen Gesundheitsbehörden in einem Werk des französischen AstraZeneca-Partnerunternehmens Novasep in Seneffe in der Provinz Hennegau an, in dem der Corona-Impfstoff von AstraZeneca produziert wird. Sie sollten prüfen, ob die Angaben des Unternehmens zu den Lieferengpässen stimmen oder ob es tatsächlich von hier aus Lieferungen auf die britischen Inseln gibt.

Charles Michel, Ex-Premier von Belgien und heutiger EU-Ratsvorsitzender, verlangt ebenso wie die EU-Kommission, Klarheit von AstraZeneca zu den Lieferzusagen. Doch Michel geht noch weiter. Er droht mit der Anwendung von Artikel 122 im EU-Vertrag, nach dem die Union eingreifen darf, wenn es zu Versorgungsengpässen mit bestimmten Produkten, wie z.B. lebensrettende Medikamenten kommt. Das würde bedeuten, dass die belgischen Behörden in Seneffe Corona-Impfstoff-Ladungen auf dem Weg nach Großbritannien aufhalten und sogar beschlagnahmen könnten…