“Nur” 45 Corona-Infektionen bei Tests in zwei Antwerpener Bezirken entdeckt

In zwei Antwerpener Bezirken, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen stark gestiegen war, sind während der Testkampagne am vergangenen Wochenende “nur” 45 zusätzliche Kontaminationen bestätigt worden. Sechs Personen haben sich mit dem britischen Corona-Virus angesteckt. Die Testergebnisse hatte der Stadtrat von Antwerpen am Freitagabend mitgeteilt.