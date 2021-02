Belgische Fischer dürfen wieder in britischen Gewässern auf Seezunge fischen

Das Vereinigte Königreich hat 17 Lizenzen an belgische Fischer vergeben, die innerhalb der 12-Meilen-Zone fischen dürfen. Das teilte die flämische Wirtschaftsministerin Hilde Crevits (CD&V) am Samstag mit. Erst mit diesen Lizenzen dürfen die Fischer nach dem Brexit-Abkommen wieder, insbesondere auf Seezunge, in den britischen Gewässern fischen.