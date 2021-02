Nehmen Sie an der jährlichen Gartenvogelzählung teil

An diesem Wochenende werden in fünf flämischen Provinzen und in Brüssel die Vögel in den Gärten gezählt. Seit 2001 organisiert die Naturschutzorganisation Natuurpunt einmal jährlich eine Gartenvogelzählung. Die Daten werden von Tausenden von Teilnehmern gesammelt und ergeben ein Bild über die aktuelle Gartenvogelbevölkerung. Dank der Zählung können auch Vogelarten identifiziert werden, deren Bestand zurückgeht, und können Maßnahmen getroffen werden, um ihren Lebensraum zu verbessern.