Corona: Krankenhauseinweisungen und Todesfälle weiter rückläufig, Impfungen dem Zeitplan voraus

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen in Verbindung mit einer Corona-Ansteckung geht im Wochenvergleich um 10 Prozent weiter zurück. Auch die Zahl der Todesfälle sinkt. Dagegen steigt die Anzahl der bestätigten Infektionen im Schnitt und pro Tag weiter an. Das meldet das belgische Gesundheitsinstitut Sciensano. Nach Angaben der Impfungs-Task-Force werden in der kommenden Woche knapp 65.000 Impfdosen verabreicht: “Wir sind dem ursprünglichen Zeitplan etwas voraus”, heißt es.